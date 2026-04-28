مزيج مثالي لصحة القلب.. 3 تركيبات غذائية مفيدة

كتب : أسماء مرسي

09:00 ص 28/04/2026

القلب من أهم أعضاء الجسم، إذ يضخ الدم المحمل بالأكسجين والمغذيات إلى جميع الأعضاء، ومع تزايد أمراض القلب عالميا، يبحث كثيرون عن طرق سهلة للحفاظ على صحته.

وهناك بعض الأطعمة عند تناولها تقوي القلب بشكل طبيعي، نوضحها لكم وفقا لموقع "Verywell Health".

كيف تؤثر الأطعمة على صحة القلب؟

إضافة أطعمة معينة لا يمنح الجسم فوائد مزدوجة فقط، بل يعزز من امتصاص العناصر الغذائية، ما يساعد على تحسين الدورة الدموية، وتقليل الالتهابات، وخفض مستويات الكوليسترول.

لماذا يعد عصير البنجر مع بذور الشيا خيارا مثاليا؟

هذا المزيج من أقوى الخيارات الصحية، حيث يساعد البنجر على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يسهم في ضبط ضغط الدم، على النقيض الآخر، تحتوي بذور الشيا على أحماض دهنية مفيدة تقلل الالتهاب وتخفض الكوليسترول، كما أن الألياف الموجودة فيهما تساعد على خسارة الوزن.

ما فوائد خل التفاح مع العسل؟

يمثل هذا الخليط مشروبا بسيطا لكنه غني بالفوائد، إذ يحتوي العسل على مضادات أكسدة تدعم صحة الأوعية الدموية، بينما قد يساعد خل التفاح في خفض ضغط الدم والكوليسترول عند تناوله باعتدال.

كما يسهم هذا المزيج في تعزيز الشعور بالشبع، ما يدعم التحكم في الوزن، مع ضرورة تخفيفه بالماء لتقليل حموضته.

هل الشوكولاتة الداكنة مع الشاي مفيدة فعلا؟

يجمع هذا الثنائي بين الطعم اللذيذ والفائدة الصحية، إذ يحتوي كلاهما على مضادات أكسدة تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب، خاصة عند الانتظام في تناولهما لعدة أسابيع.

ما السر وراء هذه التركيبات الغذائية؟

تكمن الفائدة في تكامل العناصر الغذائية، حيث تعمل معا على دعم القلب بشكل أكثر كفاءة مقارنة بتناول كل عنصر على حدة.

كيف تستفيد منها يوميا؟

يمكن إدخال هذه التركيبات بسهولة ضمن النظام الغذائي اليومي، مع الحفاظ على الاعتدال والتنوع، للحصول على أقصى فائدة صحية وتعزيز كفاءة القلب على المدى الطويل.

