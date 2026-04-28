تنطلق، اليوم الثلاثاء، فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة البحيرة، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

رعاية وإشراف بيطري

تأتي الحملة تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبإشراف الدكتورة إيمان راتب، مدير مديرية الطب البيطري، ضمن خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على صحة الماشية وزيادة الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني الآمن.

انتشار فرق التحصين

ومن المقرر أن تدفع مديرية الطب البيطري بفرق التحصين التابعة للإدارات البيطرية المختلفة، والتي تنتشر في مراكز ومدن المحافظة، للوصول إلى أكبر عدد من المربين وتحقيق المستهدف من الحملة.

توعية المربين والمتابعة

وأكدت محافظ البحيرة أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد البيطري لمربي الماشية، للتعريف بأهمية التحصين الدوري واتباع أساليب التربية السليمة، مع سرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه مرضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.