ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

09:27 ص 28/04/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-4-2026، بينما انخفض في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.4 جنيه للشراء، و52.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

vivo تعلن عن هاتفها الجديد في عالم الأندرويد.. ما مواصفاته ومميزاته؟
أجهزة متنوعة

vivo تعلن عن هاتفها الجديد في عالم الأندرويد.. ما مواصفاته ومميزاته؟
عمرو أديب: العشرية المقبلة زملكاوية وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانهيار
أخبار مصر

عمرو أديب: العشرية المقبلة زملكاوية وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانهيار
موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
نصائح طبية

تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب

