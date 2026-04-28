ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-4-2026، بينما انخفض في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.
بنك مصر:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.4 جنيه للشراء، و52.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.