ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-4-2026، بينما انخفض في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.4 جنيه للشراء، و52.5 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.