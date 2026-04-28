أعلن الدكتور إبراهيم قناوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن ختام فعاليات التربية العملية لكلية التربية وعلوم الرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، داخل مدرسة الزهور القديمة بمدينة الخارجة، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تعاون بين الكلية والتعليم

وأكد قناوي أن ختام الفعاليات يأتي في إطار التعاون بين كلية التربية وعلوم الرياضة ومديرية التربية والتعليم، بهدف دعم الجانب التطبيقي للطلاب، وربط الدراسة النظرية بالممارسة العملية داخل المدارس.

مدرسة الزهور تستضيف الختام

وأوضح أن مدرسة الزهور القديمة تستضيف ختام البرنامج باعتبارها إحدى المدارس المشاركة في التدريب الميداني، بما يتيح للطلاب فرص التفاعل المباشر مع الطلاب والمعلمين والإدارة المدرسية.

إعداد وتأهيل عملي للطلاب

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أن التربية العملية تُعد مرحلة أساسية في إعداد الطلاب لممارسة مهنة التدريس، خاصة لطلاب كلية التربية وعلوم الرياضة، حيث تركز على تطبيق المهارات داخل الفصول وتنمية قدرات التخطيط والتنفيذ والتقويم.

دعم العملية التعليمية

ولفت إلى أن التعاون مع الكلية يعكس حرص المديرية على دعم الأنشطة التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة الطلاب وإكسابهم خبرات ميدانية داخل المدارس، بما يخدم منظومة التعليم في الوادي الجديد.