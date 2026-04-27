أعلنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، عن نجاح حملة تموينية مكبرة في ضبط 730 عبوة من السمن النباتي وحلاوة الطحينة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال المرور على الأسواق بمركز منفلوط.

مشاركة جهات رقابية

وقال خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن الحملة نُفذت بمشاركة الدكتورة إسراء عبدالوهاب من هيئة سلامة الغذاء، وأحمد سيد أحمد، وأحمد مصطفى محمد، ومحمد خلف أبو سليم من مديرية التموين، في إطار التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية.

التحفظ على المضبوطات

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات البالغ عددها 730 عبوة من السمن النباتي وحلاوة الطحينة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.