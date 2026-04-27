أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، نجاح حملات الرقابة التموينية المكثفة في ضبط 25 جوال دقيق بلدي مدعم بمركز الفتح، قبل تهريبها وإعادة طرحها في السوق السوداء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب في السلع المدعمة.

حملات تموينية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأكد محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين، شنت حملة تموينية موسعة بالتنسيق مع إدارة تموين الفتح، لمتابعة حركة الأسواق والتصدي لمحاولات استغلال الدعم، بمشاركة علاء الدين محمود العربي رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين الفتح، وعلي محمد علي مأمور الضبط القضائي.

تفاصيل الواقعة والإجراءات القانونية

وأسفرت الحملة عن ضبط 25 جوال دقيق بلدي مدعم داخل أحد مطاحن الغلال بقرية الناصرية، بعد ثبوت قيام المخالف بتجميعها بغرض تحويلها إلى دقيق فاخر وبيعها بصورة غير مشروعة لتحقيق مكاسب غير قانونية. وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حملات يومية لإحكام السيطرة على الأسواق

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ الحملات التموينية اليومية بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات المعنية، لضمان توافر السلع وجودتها، والالتزام بالأسعار المقررة، إلى جانب تشديد الرقابة على المخابز ومنافذ البيع والمطاعم.

الدولة تواجه التلاعب بالدعم بحزم

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة لن تسمح بأي صورة من صور التلاعب بمنظومة الدعم أو استغلال احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى استمرار توجيه ضربات رقابية حاسمة ضد المخالفين، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حملة موسعة بديروط على الإشغالات والتراخيص

وفي سياق متصل، أوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة سوزان محمد، نفذت حملة مكبرة بعدد من الشوارع الحيوية، من بينها شوارع الشهيد أحمد عبد الباقي، وسعد زغلول، والجمهورية، والمعهد الجديد، وأبو جبل، وميدان المحطة، لمتابعة التزام المحال التجارية باشتراطات التراخيص وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

مشاركة تنفيذية وميدانية مكثفة

وجاءت الحملة بمشاركة نائبي رئيس المركز، ومسؤولي الإشغالات والمرافق والتراخيص والبيئة، إلى جانب إدارة المتابعة ومركز إصدار التراخيص، وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية، ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة الميدانية.

25 محضرًا وقرارات غلق للمخالفين

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرًا متنوعًا، شملت 7 محاضر إشغالات، و9 محاضر لعدم وجود إعلانات، و5 محاضر بيئية، و4 إنذارات لعدم الترخيص، إضافة إلى تنفيذ 4 قرارات غلق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.