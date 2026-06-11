أصدر اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، حركة تغييرات موسعة شملت 30 قيادة محلية ما بين رؤساء مدن ونواب رؤساء وسكرتيري مدن ورؤساء قرى، في إطار خطة المحافظة لإعادة تنظيم العمل التنفيذي، وتبادل الخبرات، والدفع بقيادات جديدة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة التنموية الحالية.

وأكد المحافظ أن الحركة تأتي ضمن جهود تنشيط منظومة العمل المحلي، وتعزيز المتابعة الميدانية، وتسريع معدلات الإنجاز في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بقيادات تمتلك رؤى جديدة وأفكارًا مبتكرة، مع حسن استغلال الإمكانات المتاحة لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.



تضمنت الحركة تكليف كل من:

اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين رئيسًا لمدينة رأس سدر.

عماد فكري عبد الله عوض رئيسًا لمدينة أبو زنيمة.

حسني محمد راشد صبيح رئيسًا لمدينة أبو رديس.

سامح المتولي عطية رئيسًا لمدينة شرم الشيخ.

عماد فاروق محمد عطية رئيسًا لمدينة دهب.

نادر أحمد عبد الحميد علام رئيسًا لمدينة نويبع.

وائل فؤاد حلمي عبد العال رئيسًا لمدينة طابا.

حركة نواب رؤساء المدن

كما شملت الحركة تعيين عدد من نواب رؤساء المدن، من بينهم:

أحمد علي أحمد العايدي نائبًا لرئيس مدينة طور سيناء.

أحمد خميس محمد علي نائبًا أول لرئيس مدينة رأس سدر.

سامح حمدي محمد زغلول نائبًا لرئيس مدينة أبو زنيمة.

محمد حمزة محمد الشوبري نائبًا لرئيس مدينة أبو رديس.

محمد عطية أحمد كيرة نائبًا أول لرئيس مدينة شرم الشيخ.

إسماعيل أحمد عباس الصعيدي نائبًا ثانيًا لرئيس مدينة شرم الشيخ.

هشام حامد إبراهيم منصور نائبًا أول لرئيس مدينة دهب.

علي عبد العزيز علي بدر نائبًا ثانيًا لرئيس مدينة دهب.

وشدد اللواء إسماعيل كمال على ضرورة التعاون الكامل بين جميع العاملين بالجهاز التنفيذي والقيادات الجديدة، والعمل بروح الفريق الواحد، مع تكثيف الجولات الميدانية ومتابعة المشروعات والخدمات بصورة مستمرة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تنمية محافظة جنوب سيناء وتحسين جودة الحياة للمواطنين.