البورصة تتلقى طلب قيد أسهم شركة خدمات البترول البحرية

أعلنت البورصة المصرية اليوم تلقيها طلبا لقيد أسهم شركة خدمات البترول البحرية بجدول قيد الأوراق المالية في السوق الرئيسي، وذلك في إطار خطط التوسع وزيادة قاعدة الشركات المقيدة.

120 مليون دولار رأس المال المصدر المطلوب قيده

وأوضحت البورصة أنه جاري فحص المستندات المقدمة من الشركة واستكمالها تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، موزعة على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 دولارات للسهم الواحد.

كما أكدت البورصة أنه سيتم نشر إعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، تنفيذًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والإجراءات التنفيذية ذات الصلة وتعديلاتها.

شركة خدمات البترول البحرية

وتعد شركة خدمات البترول البحرية إحدى الشركات الرائدة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، حيث تأسست عام 2001، وتعمل في مجالات الإنشاءات البحرية، وتركيب المنصات، ومد خطوط الأنابيب تحت سطح البحر، إلى جانب دعم وصيانة حقول الغاز والنفط.