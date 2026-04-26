"لكمات ناعمة".. قصة أسماء أول بطلة في الكيك بوكسينج من أسيوط (فيديو وصور)

كرم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، نخبة من الأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة، بمنحهم شهادات تقدير، وذلك احتفاءً بإنجازاتهم المتميزة في البطولات المحلية والعربية والدولية، وتحفيزًا لهم على مواصلة تحقيق النجاحات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية.

افتتاح ملعب متعدد الأغراض

جاء ذلك على هامش افتتاح الملعب متعدد الأغراض بنادي الشبان المسلمين بحي غرب أسيوط، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والرياضية، من بينهم أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء محمد الصحفي رئيس مجلس إدارة النادي، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.

دعم المواهب الرياضية

أكد محافظ أسيوط اعتزازه بما يحققه أبناء المحافظة من نتائج مشرفة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، مشيدًا بقدرتهم على المنافسة القوية وحصد المراكز المتقدمة، ومؤكدًا استمرار دعم المواهب وتوفير البيئة المناسبة لصقل مهاراتهم.

إنجازات بارزة في الكيك بوكسينج

شهدت الفعاليات تكريم فريق الكيك بوكسينج بعد إنجازاته في البطولات الدولية، أبرزها بطولة العالم بتركيا 2025، حيث حقق اللاعب عبد الحافظ عمر بدري المركز الثاني، واللاعبة أسماء حسن سيد المركز الرابع، إلى جانب نتائج متميزة في البطولات الأفريقية والعربية.

تفوق في رفع الأثقال والجودو

كما تم تكريم فريق رفع الأثقال بعد فوز اللاعب نور الدين محمد زكي بالميدالية الذهبية وكأس أفضل لاعب في بطولة البحر المتوسط، إضافة إلى تكريم فريق الجودو بعد حصول لاعبي المشروع القومي على ميداليات فضية وبرونزية في بطولة العرب.

إنجازات في المصارعة والملاكمة واليد

وشمل التكريم فريق المصارعة بعد حصوله على مراكز متقدمة في بطولات دولية، وفريق الملاكمة الذي حقق ميداليات متنوعة في بطولات الجمهورية، إضافة إلى تكريم فريق كرة اليد بعد حصوله على المركز الثالث في دوري مراكز الشباب.

دعم ذوي الهمم

واختتمت الفعاليات بتكريم فريق الكاراتيه لذوي القدرات والهمم بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية، حيث أشاد المحافظ بإرادتهم القوية وقدرتهم على تحقيق النجاح والتفوق.

لقاءات وتقدير متبادل

كما عقد المحافظ لقاءً مع مسؤولي نادي الشبان المسلمين، الذين أعربوا عن تقديرهم لدعمه المستمر للرياضة والرياضيين، مع التقاط الصور التذكارية في ختام الفعاليات وسط أجواء من الفخر والاعتزاز.