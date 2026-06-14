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مطعم مغربي يتحول إلى مدرجات في كأس العالم.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

03:00 ص 14/06/2026
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في مدينة نيويورك وبالتحديد في منطقة أستوريا، اشتهر مطعم مغربي صغير باستضافته للجالية المغربية وعشاق كرة القدم خلال منافسات كأس العالم 2026.

وذكرت شبكة "سكاي" أن المطعم يحمل مسمى "دار البهجة" أسسته الشيف المغربية ثورية عام 2025، لتقديم المطبخ المغربي التقليدي في الولايات المتحدة عبر أطباق مثل الطاجين والحريرة والبسطيلة والشاي المغربي.

وأشارت الشبكة أن المطعم أصبح وجهة رئيسية للمشجعين المغاربة والعرب، مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026، وخاصة في ظل تشابه أجوائه مع مدرجات الدار البيضاء.

وشهد المطعم اهتماماً إعلامياً، إذ نشرت وسائل إعلام متخصصة قوائم أبرز المطاعم المغربية في نيويورك، بجانب إدراجه ضمن قائمة أفضل 100 مطعم في المدينة وفق صحيفة نيويورك تايمز.

وصرحت الشيف ثورية في تصريحات عبر "سكاي" أن مطعمها بمثابة منزل آخر لكل المغاربة، مؤكدة على استمراره في استقبال الجماهير خلال كأس العالم 2026.
مجموعة المغرب في المونديال
ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بكأس العالم والتي تضم منتخبات البرازيل، إسكتلندا، هايتي.

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مطعم دار البهجة منتخب المغرب كأس العالم 2026

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