تأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل "فتاة الخصوص" ميرنا جميل

كتب : أسامة علاء الدين

03:29 م 26/04/2026

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي وعضوية المستشارين أحمد صهيب محمد حافظ، ومحمد الأمين، بتأييد حكم الإعدام على المتهم في واقعة مقتل الفتاة «ميرنا جميل» المعروفة إعلاميًا بـ«ضحية الغدر بالخصوص»، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي.

تفاصيل الإحالة والاتهامات

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم «ك ن د»، 26 عامًا، مبلط سيراميك ومقيم بالخصوص، في القضية رقم 3310 لسنة 2026 جنايات الخصوص، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن عقد العزم على قتل المجني عليها إثر رفضها وأسرتها طلب خطبته.

خطة الجريمة ودوافعها

وكشفت أوراق القضية أن المتهم أعد مخططًا للجريمة استمر نحو 20 يومًا، حيث قام بشراء سلاح أبيض «سكين»، وتتبع المجني عليها حتى تمكن من مباغتتها أثناء سيرها بالطريق، وسدد لها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها أودت بحياتها.

تفاصيل الواقعة والإصابات

وأوضحت التحقيقات أن المتهم باغت المجني عليها بالطعن في الصدر والبطن، ما تسبب في وفاتها في الحال، وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، كما أسفر الاعتداء عن إصابة شخص آخر كان برفقتها، وأحدث به إصابات استلزمت العلاج لفترة لا تتجاوز 20 يومًا.

التحقيقات وإحراز السلاح

كما تبين من أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض «سكين» دون مسوغ قانوني، واستخدمه في تنفيذ الجريمة التي وُصفت بأنها من الجرائم العمدية البشعة التي هزّت الرأي العام.

