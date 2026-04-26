إعلان

الرئيس الإسرائيلي يرجئ النظر في طلب العفو عن نتنياهو في محاكمته بالفساد

كتب : د ب أ

04:56 م 26/04/2026

إسحاق هرتسوغ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تل أبيب - (د ب أ)

قرر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إرجاء النظر في طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعفو عنه في محاكمته بالفساد، مفضلا الضغط على الأطراف للتوصل لاتفاق من شأنه إنهاء القضية بالتراضي، حسبما أعلن مكتبه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هرتسوج كان يتعرض لضغط مكثف من جانب أنصار نتيناهو لإصدار عفو ومعارضيه ومن يشعرون بالقلق بشأن المساواة أمام القانون بعدم العفو عنه، وعلى الأقل، قال هرتسوج للطرفين لا في الوقت الحالي.

وقال مكتب هرتسوج في بيان اليوم الأحد "كما أوضح في عدة مناسبات، الرئيس إسحاق هرتسوج يعتقد أن تسوية قضايا نتنياهو هي الحل الصحيح والملائم"، وأضاف: "التفاوض بشأن مثل هذا الاتفاق يعد جزءا أساسيا من جهود التوصل لإجماع".

وأضاف البيان: "قبل النظر في طلب العفو، يجب بذل كل الجهود للتوصل لاتفاق خارج المحكمة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العفو عن نتنياهو الرئيس الإسرائيلي محاكمة نتنياهو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
الموضة

للعام والخاص.. موعد إجازة عيد العمال 2026
أخبار مصر

طُعم قاتل والضحايا بلا صوت.. ماذا حدث لـ "كلاب حدائق الأهرام"؟
حوادث وقضايا

توافر الأدوية ومرور مفاجئ.. 10 تكليفات مهمة من وزير الصحة لقيادات الوزارة
أخبار مصر

كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)
زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟