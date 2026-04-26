إعلان

نائب بالشيوخ: المراهنات الرياضية قنابل موقوتة تهدد الشباب

كتب : نشأت حمدي

05:00 م 26/04/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ، إن المراهنات الرياضية تمثل "قنابل موقوتة"، مؤكدًا أنها تمس الهوية المصرية والقيم والمبادئ التي نشأ عليها المجتمع، مشيرًا إلى ما تسببه من أضرار جسيمة تطال الشباب والأطفال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الرامية لاستيضاح سياسة الحكومة في ملفات الرياضة والشباب، وعلى رأسها تطوير مراكز الشباب، وتقييم نتائج البعثة الأولمبية، ومواجهة إعلانات المراهنات.

وطالب "نوح" بإصدار قانون حازم للتصدي للمنصات المشبوهة، حفاظًا على النشء من هذه المخاطر المتزايدة.

وفيما يتعلق بمراكز الشباب، أكد أنها تمثل ركيزة أساسية لبناء "العقل السليم في الجسم السليم"، لافتًا إلى أن النواب تقدموا بأكثر من 35 طلبًا لتطوير مراكز الشباب بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وكان الرد سيتم إدراجها ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

كما طالب وزير الشباب والرياضة بالنظر بعين الاهتمام إلى احتياجات شباب مركز أبو حماد، والعمل على دعم وتطوير مراكز الشباب بما يحقق الاستفادة القصوى للنشء والشباب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ المراهنات الرياضية الشباب المصري مراكز الشباب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
زووم

شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
اقتصاد

للعام والخاص.. موعد إجازة عيد العمال 2026
أخبار مصر

كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)
زووم

مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
الموضة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟