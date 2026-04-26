قال النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ، إن المراهنات الرياضية تمثل "قنابل موقوتة"، مؤكدًا أنها تمس الهوية المصرية والقيم والمبادئ التي نشأ عليها المجتمع، مشيرًا إلى ما تسببه من أضرار جسيمة تطال الشباب والأطفال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الرامية لاستيضاح سياسة الحكومة في ملفات الرياضة والشباب، وعلى رأسها تطوير مراكز الشباب، وتقييم نتائج البعثة الأولمبية، ومواجهة إعلانات المراهنات.

وطالب "نوح" بإصدار قانون حازم للتصدي للمنصات المشبوهة، حفاظًا على النشء من هذه المخاطر المتزايدة.

وفيما يتعلق بمراكز الشباب، أكد أنها تمثل ركيزة أساسية لبناء "العقل السليم في الجسم السليم"، لافتًا إلى أن النواب تقدموا بأكثر من 35 طلبًا لتطوير مراكز الشباب بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وكان الرد سيتم إدراجها ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

كما طالب وزير الشباب والرياضة بالنظر بعين الاهتمام إلى احتياجات شباب مركز أبو حماد، والعمل على دعم وتطوير مراكز الشباب بما يحقق الاستفادة القصوى للنشء والشباب