اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، والدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد عرضاً للمخطط التنموي الشامل لمدينة الجلالة للسنوات الـ4 المقبلة، في إطار التخطيط لتشغيل المدينة.



كما تابع الرئيس في هذا السياق الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الجلالة، التي تُعد الواجهة البحرية لمصر على ساحل البحر الأحمر، حيث أكد أهمية إنجاز المشروعات وفقاً لأعلى المعايير العالمية وفي الأطر الزمنية المحددة، ارتباطاً برؤية الدولة لإقامة منظومة اقتصادية عالمية متكاملة بالمنطقة، بما يتماشى مع تميز هذا الموقع الاستثنائي، وبما ينعكس إيجابياً على الاستثمار والسياحة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة لهذه المنطقة الحيوية.



وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد عرض مخطط التنمية الشاملة للمرحلة الثانية من مشروع المونت جلالة بمدينة الجلالة، حيث وافق السيد الرئيس على التصور العام للمشروع وتنفيذه بمشاركة القطاع الخاص.

كما وجّه بتعديل مسار طريق العين السخنة/ الزعفرانة لتلافي الحوادث المرورية، وبإنشاء عدد من الأبراج السكنية السياحية على ساحل البحر الأحمر مباشرة، فضلاً عن إنشاء مارينا خدمية للمنطقة، وفنادق تضم أنشطة اقتصادية وطبية وتعليمية، إضافة إلى مراين العائمات لجذب الشركات العالمية، بما يجعل المنطقة مركزاً دولياً للتجارة.



كما شدد على أهمية إنشاء منطقة سكنية متكاملة للعاملين بالمدينة، تشمل المساكن والمدارس وكافة الخدمات اللازمة.