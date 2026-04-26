لقيت سيدة مسنة مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها، اليوم الأحد، أثناء نشر الغسيل، وذلك بدائرة قسم ثان بمدينة الزقازيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط سيدة تُدعى كريمة م 69 عامًا، من علو داخل نطاق قسم ثان الزقازيق، أثناء قيامها بأعمال منزلية، حيث اختل توازنها وسقطت من شرفة مسكنها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى العام، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى تحرير المحضر رقم 1902 إداري قسم ثان الزقازيق لسنة 2026، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات