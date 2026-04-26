بدأ مزارعو محافظة المنيا موسم حصاد القمح وسط حالة من الترقب والارتياح النسبي، رغم التحديات التي واجهت المحصول خلال الموسم الحالي، مع توقعات بوصول إنتاجية الفدان إلى نحو 22 أردبًا في بعض المناطق.

إنتاجية متفاوتة بسبب الطقس

وأكد عدد من المزارعين أن إنتاجية القمح هذا العام شهدت تباينًا ملحوظًا، حيث تراوحت بين 18 و20 أردبًا للفدان في بعض الأراضي، نتيجة تأثر المحصول بانخفاض درجات الحرارة خلال الأسابيع الأخيرة من فصل الشتاء، إلى جانب موجات الأمطار التي تعرضت لها عدة مناطق، ما انعكس على جودة وكمية الإنتاج.

وأوضح أحد المزارعين بقرية ماقوسة أن التغيرات المناخية كان لها تأثير مباشر على المحصول، مؤكدًا أن الموسم الحالي أقل نسبيًا مقارنة بالأعوام السابقة.

مطالب بتحديد سعر القمح مبكرًا

وأشار المزارعون إلى أن ارتفاع تكلفة إيجار الأراضي الزراعية، إلى جانب زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي، دفع بعضهم إلى التفكير في زراعة محاصيل بديلة أكثر ربحية، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة إعلان سعر توريد القمح قبل بداية موسم الزراعة، لتشجيعهم على التوسع في زراعته وضمان تحقيق هامش ربح مناسب.

