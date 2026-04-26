قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة تعمل وفق منظومة متكاملة في التعليم الفني تشمل التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والسياحي، إلى جانب نظام التعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن الهدف هو بناء نظام شامل وليس مسارًا واحدًا.

وأوضح الوزير خلال كلمته في افتتاح فعاليات "أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026"، أن هذا التحول يترجم على أرض الواقع من خلال تطوير أكثر من 80% من مناهج التعليم الفني وفق منهجية قائمة على الجدارات، وبمشاركة فعالة من شركاء الصناعة والتنمية، إلى جانب استحداث أكثر من 30 تخصصًا حديثًا استجابة لاحتياجات سوق العمل في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن خريجي التعليم الفني أصبحوا يمتلكون مهارات تؤهلهم ليس فقط للالتحاق بسوق العمل، بل للمساهمة في تطويره، مؤكدًا أن الإصلاح لا يتوقف عند حدود المدرسة، بل يمتد إلى خلق فرص حقيقية للتوظيف.

وأضاف أن “أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026” يوفر منصة متكاملة للتواصل المباشر بين الخريجين وأصحاب الأعمال، من خلال مقابلات توظيف فورية ومسارات واضحة لدخول سوق العمل، لافتًا إلى أن الملتقى يمثل جسرًا مؤسسيًا يربط التعليم بالاقتصاد