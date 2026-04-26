في لحظات يفترض أن تكون الأكثر أمانًا في حياة أي طفل، كانت الرضيعة "كيان" تبحث عن حضن أمها، غير مدركة أن اليد التي احتضنتها يومًا ستكون سببًا في إنهاء حياتها. طفلة لم تكمل شهرها السادس، انتهت رحلتها القصيرة داخل دولاب منزل بقرية درشابة، لتتحول براءتها إلى عنوان لجريمة هزت محافظة البحيرة بأكملها.

جريمة مروعة أسدلت محكمة جنايات دمنهور، الستار عليها بإصدار حكمها، بإعدام مي.إ.م.ح، 23 عامًا، ربة منزل، بعد إدانتها بقتل طفلتها الرضيعة "كيان"، البالغة من العمر 6 أشهر، داخل منزلها بقرية درشابة، التابعة لمركز الرحمانية، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

علاقة محرمة ونهاية مأساوية



كشفت التحقيقات أن المتهمة احتفظت بعلاقة غير مشروعة مع خطيبها السابق، رغم زواجها وإنجابها طفلتها. وعندما طلب منها الهرب معه، رفضت، فهددها بكشف علاقتهما لزوجها، لتقرر التخلص من المأزق بطريقة صادمة.

جريمة داخل دولاب



استغلت المتهمة وجودها بمفردها مع رضيعتها داخل المنزل، وأخفتها داخل دولاب الملابس، ثم وضعت فوقها كميات من الملابس، حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة اختناقًا، في مشهد مأساوي تقشعر له الأبدان.

محاولة تضليل رجال المباحث



عقب ارتكاب الجريمة، توجهت المتهمة إلى مركز شرطة الرحمانية، وأبلغت باختفاء طفلتها، متهمة خطيبها السابق بخطفها، في محاولة للانتقام منه وإبعاد الشبهات عن نفسها.

كشف الحقيقة



تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبإجراء التحريات وفحص المنزل، عثر على جثة الرضيعة داخل دولاب غرفة النوم. وبمواجهة المتهمة، انهارت واعترفت بتفاصيل جريمتها كاملة.

دفاع أخير لم يشفع لها



حاول دفاع المتهمة الدفع بعدم سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وطلب عرضها على الطب النفسي، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، وقررت في جلسة سابقة إحالة أوراقها إلى مفتي الجمهورية، الذي انتهى رأيه إلى تأييد معاقبتها بالإعدام.

بداية الواقعة



ترجع أحداث القضية إلى 30 سبتمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد بتلقي بلاغ من المتهمة باختفاء طفلتها الرضيعة من منزل الأسرة بقرية درشابة.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وبالفحص عثر على جثة الطفلة داخل دولاب المنزل، وجرى نقلها والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

حكم العدالة



بعد تداول جلسات المحاكمة، وثبوت ارتكاب المتهمة للجريمة، أصدرت المحكمة حكمها بإعدامها شنقًا، لتسدل الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة البحيرة خلال السنوات الأخيرة.