عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا مع المهندس محمد عليوه، مدير مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء "جرين شرم"، لمتابعة الموقف التنفيذي لمحاور وأهداف المشروع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، ووليد حسن، مدير عام محميات جنوب سيناء، وعدد من مسؤولي المحافظة والقائمين على المشروع.

تفاصيل مشروع جرين شرم

في بداية الاجتماع، قدم مدير المشروع الشكر لوزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ جنوب سيناء على المتابعة والدعم المستمرين لتنفيذ أهداف المشروع، والعمل على تذليل العقبات ودفع وتيرة العمل.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى دعم مدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من أوائل الوجهات السياحية الخضراء والمدن المستدامة في مصر والمنطقة العربية، وخفض الانبعاثات، والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يضمن اتباع نهج شامل للتخضير يحقق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، ونمو قطاع السياحة من خلال التخطيط والمعايير المستدامة.

وأوضح أن المشروع ممول من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وينفذ من خلال جهاز شؤون البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالشراكة مع محافظة جنوب سيناء، ويستهدف مدينة شرم الشيخ وثلاث محميات طبيعية هي (نبق، أبو جالوم، رأس محمد)، على أن ينتهي في يونيو 2028.

كما استعرضت الوزيرة والمحافظ محاور العمل بالمشروع، والتي تشمل ستة مجالات رئيسية: المخلفات الصلبة، والنقل المستدام (الأتوبيسات الكهربائية)، والطاقة الجديدة والمتجددة (مثل الطاقة الشمسية)، والمياه والصرف الصحي، والتنوع البيولوجي، والتنمية المجتمعية، إلى جانب الدعم الفني والمالي.

وتابعت الوزيرة والمحافظ أبرز النتائج المتحققة، حيث تم تفعيل منظومة الرصد والإبلاغ، وإطلاق تطبيق "Eco-Monitor" لرصد الحياة البحرية بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية وغرفة سياحة الغوص، إلى جانب تطبيق نظام التصاريح الإلكتروني (E-Permitting) داخل المحميات الطبيعية.

كما تم الإعلان عن انضمام شرم الشيخ رسميًا إلى شبكة (ICLEI) الدولية للمدن المستدامة كأول مدينة مصرية والرابعة عربيًا.

واستعرض مدير المشروع الدعم المقدم للفنادق والمحميات والمجتمع المحلي، من خلال مراجعة نظم الإدارة البيئية بالفنادق، وتقديم الدعم الفني للحلول المستدامة، وتركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية، ودعم تركيب الألواح الشمسية، فضلًا عن تدريب المجتمع المحلي على الحرف اليدوية، وتأهيل العاملين بقطاع المحميات، وتدريب العاملين بالفنادق على الإدارة البيئية المستدامة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على تحسين منظومة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ ومحمياتها، ورفع كفاءتها، وتقليل التلوث، وإدارة المخلفات الإلكترونية والزيوت المستهلكة بالفنادق والمطاعم، مع الاهتمام بملف التنوع البيولوجي، ودعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية في محميات (نبق، أبو جالوم، رأس محمد)، وإنشاء نظام للرصد والمتابعة، وتحسين مستوى الخدمات، وتذليل التحديات التي تواجه غرفة الغوص.

وشددت الوزيرة، على أهمية وضع آليات تضمن استدامة المشروعات وتحقيق أهداف المشروع بحلول عام 2028، مشيرة إلى عقد اجتماع خلال شهر مايو المقبل بديوان عام الوزارة، بحضور محافظ جنوب سيناء ومسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمتابعة التنفيذ.