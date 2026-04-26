افتتحت مديرية العمل بمحافظة الجيزة فعاليات "أسبوع السلامة والصحة المهنية عن إدارة الأزمات والكوارث"، وذلك بمقر البنك الزراعي المصري بمنطقة الدقي، وبحضور نحو 300 من مسؤولي السلامة والصحة المهنية في عدد من المنشآت والمؤسسات، وبمشاركة المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالجيزة.

يأتي ذلك؛ في إطار جهود وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت، وتحت رعاية حسن رداد، وزير العمل، وبإشراف المهندس محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وشهدت فعاليات اليوم الأول، حضور الدكتور محمود أبو بيه، مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، حيث تضمن البرنامج عددًا من المحاضرات والندوات التوعوية المتخصصة في مجالات السلامة والصحة المهنية وإدارة الأزمات.

وتناول الدكتور محمود أبو بيه خلال محاضرته مستجدات قانون العمل وأهم ما يتضمنه من إجراءات وضوابط تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة داخل المنشآت، فيما استعرضت الدكتورة أسماء كمال أهمية اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية ودوره في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الوقاية من المخاطر المهنية.

وقدمت الكيميائية رباب عويس مدير مكتب الهرم محاضرة حول إدارة الأزمات والكوارث داخل المنشآت وآليات الاستجابة الفعالة للمواقف الطارئة، بينما تناولت الدكتورة درية حسن كيفية التعامل مع حالات التسرب الإشعاعي والإجراءات الوقائية اللازمة للحد من مخاطره.

وشهدت الفعاليات تنفيذ عدد من التجارب العملية لخطط الإخلاء والطوارئ، من بينها تجربة بمدرسة الحرية للغات قدمها الدكتور هاني دويدار وكيل المدرسة، إلى جانب كلمة للطالب ياسين عمرو من المرحلة الإعدادية حول أهمية الالتزام بإجراءات السلامة وخطط الإخلاء داخل المؤسسات التعليمية.

وتم عرض تجربة إخلاء لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مصر الدولي، إضافة إلى محاضرة حول أكواد الطوارئ ألقاها المهندس محمود حرب، ومحاضرة عن تقييم مخاطر بيئة العمل قدمها الكيميائي أحمد أمين مفتش مكتب عمل إمبابة.

واستمرت فعاليات الأسبوع بتنظيم عدد من الأنشطة والندوات التوعوية، حيث أقيمت فعاليات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وبشركة مصر حلوان للأسمدة، على أن تختتم فعاليات الأسبوع يوم 28 أبريل الجاري بفندق أزل، بتكريم الشركات والجهات المشاركة تقديرًا لدورها في دعم ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وأكدت وزارة العمل أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار حرصها على تعزيز الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، ورفع كفاءة العاملين في التعامل مع المخاطر والأزمات، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على سلامة العاملين وتدعم استقرار العملية الإنتاجية.