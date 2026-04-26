لم تهدأ الساعات الأخيرة داخل محافظة الشرقية، بعدما شهدت ثلاث وقائع مأساوية متفرقة خلال يوم واحد، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، في ظل استمرار الغموض حول ملابسات كل حادثة.

العثور على جثمان شاب داخل منزل مهجور بالزقازيق

بدأت الأحداث في مدينة الزقازيق، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على جثمان شاب في أواخر العقد الثاني من عمره داخل منزل خالٍ من السكان، في ظروف غامضة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وبدأت المعاينة وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة، فيما طالب أهالي قرية تفهنا الأشراف، مسقط رأس المتوفى، بسرعة كشف الحقيقة.

جثمان فتاة على طريق بلبيس – العاشر من رمضان

وبعد وقت قصير، ورد بلاغ آخر يفيد بالعثور على جثمان فتاة ملقى على جانب طريق بلبيس – العاشر من رمضان، ما ضاعف من حالة الصدمة، خاصة مع تزامن الواقعتين في اليوم نفسه.

وانتقلت الأجهزة المختصة إلى مكان الحادث، وتم تأمين الموقع ورفع الأدلة، ونُقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واقعة ثالثة تزيد الغموض

ولم تمر ساعات حتى شهد طريق بلبيس – الزقازيق بنطاق قرية عرب البياضين واقعة ثالثة، بعد العثور على جثمان شاب آخر، ما زاد من حالة الغموض المحيطة بالأحداث.

تحريات مكثفة وفرق بحث جنائي

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها، حيث تم تشكيل فرق بحث جنائي لفحص كل واقعة بشكل مستقل، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المواقع الثلاثة، وسماع أقوال الشهود، للوصول إلى خيوط تكشف حقيقة ما جرى.

نقل الجثامين للطب الشرعي

جرى نقل الجثامين إلى مصلحة الطب الشرعي لإعداد التقارير اللازمة وتحديد أسباب الوفاة بدقة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

انتظار نتائج التحقيقات

وفي ظل استمرار التحقيقات، يترقب الشارع في محافظة الشرقية نتائج التحريات، في انتظار كشف ملابسات هذه الوقائع التي أثارت القلق وفتحت الباب أمام تساؤلات عديدة.