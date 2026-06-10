أفاد مصدر إسرائيلي وآخر عسكري أمريكي لشبكة "سي إن إن"، بأن شظايا صاروخ باليستي إيراني أصابت قاعدة جوية في شمال إسرائيل خلال الهجمات التي وقعت ليل الأحد، في تطور جديد ضمن المواجهة المتصاعدة بين الجانبين.

وأشار المصدر العسكري، للشبكة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة العسكرية جراء سقوط الشظايا.

إيران تعلن استهداف قاعدة رامات ديفيد

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية شمال إسرائيل ضمن إحدى الموجات الأولى من الهجمات الصاروخية الباليستية.

كما نشر الحرس الثوري عبر وسائل الإعلام الرسمية لقطات مصورة، قال إنها تُوثّق لحظة إطلاق الصواريخ باتجاه أهداف داخل إسرائيل.

تحقيقات إسرائيلية لتقييم الأضرار

أوضح مصدر عسكري إسرائيلي، لـ"سي إن إن"، أن قطعة من الصاروخ أصابت مبنى داخل القاعدة الجوية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تُواصل فحص الموقع وتقييم الأضرار الناجمة عن الحادث.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل وأمريكا، وتبادل الهجمات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.