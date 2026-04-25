تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم السبت، إخطارًا يفيد بسقوط سيدة من شرفة منزلها بالطابق الخامس عشر، ووجود جثمانها أمام نادي التعاون المتفرع من شارع هدى الإسلام بمنطقة سيدي بشر قبلي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث.

المعاينة الأولية

أظهرت المعاينة الأولية أن السيدة فقدت توازنها وسقطت من الطابق الـ15، كما تبين أن ارتطام الجثمان بحاجز حديدي أثناء السقوط أدى إلى إصابات بالغة انتهت بوفاتها في الحال.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.