"وقعت من الدور الـ15".. مصرع سيدة في سيدي بشر بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

10:28 م 25/04/2026

مصرع سيدة سقطت من الطابق الـ15

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم السبت، إخطارًا يفيد بسقوط سيدة من شرفة منزلها بالطابق الخامس عشر، ووجود جثمانها أمام نادي التعاون المتفرع من شارع هدى الإسلام بمنطقة سيدي بشر قبلي.
وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث.

المعاينة الأولية

أظهرت المعاينة الأولية أن السيدة فقدت توازنها وسقطت من الطابق الـ15، كما تبين أن ارتطام الجثمان بحاجز حديدي أثناء السقوط أدى إلى إصابات بالغة انتهت بوفاتها في الحال.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

فيديو قد يعجبك



حدث بالفن| أول مداخلة لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية وقبلة محمد سامي
زووم

حدث بالفن| أول مداخلة لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الصحية وقبلة محمد سامي
"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون
رياضة عربية وعالمية

"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون
"كانت في الشيفت".. زوج ممرضة يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاتها بالمنوفية
أخبار المحافظات

"كانت في الشيفت".. زوج ممرضة يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاتها بالمنوفية
عمرو أديب: فشل مفاوضات إسلام أباد يعني الحياة من هنا لآخر 2026 ظلام
أخبار مصر

عمرو أديب: فشل مفاوضات إسلام أباد يعني الحياة من هنا لآخر 2026 ظلام
"الاستضافة والمبيت" في قانون الأحوال الشخصية.. وكيل تشريعية النواب يوضح
أخبار مصر

"الاستضافة والمبيت" في قانون الأحوال الشخصية.. وكيل تشريعية النواب يوضح

أخبار

المزيد

أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان