وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم الدعم اللازم لها، بما يضمن توفير حياة مستقرة وآمنة.

إيداع الطالبة وتوفير رعاية فورية

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، برئاسة الأستاذة أميمة رفعت، باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الطالبة آلاء أحمد شحاتة إبراهيم، 19 عامًا، المقيدة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة قاسم أمين للغات بشبرا الخيمة.

وتم إيداع الطالبة بمجمع خدمات المرأة ببنها في 18 أبريل 2026، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لها منذ اليوم الأول.

دعم معيشي وتعليمي متكامل

تضمنت الإجراءات متابعة يومية لحالة الطالبة، وتوفير احتياجاتها المعيشية والتعليمية، بما يضمن استمرارها في حياتها بشكل طبيعي ودون معوقات.

كما تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتوفير الكتب الدراسية وإعفائها من المصروفات الدراسية دعمًا لاستمرارها في التعليم.

استخراج بطاقة رقم قومي

تم استخراج بطاقة رقم قومي للطالبة بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن القليوبية، لضمان حصولها على كافة حقوقها وخدماتها الرسمية.

دعم دراسي ومتابعة إلكترونية

تجري حاليًا ترتيبات لتوفير جهاز تابلت أو هاتف محمول للطالبة، لمساعدتها في متابعة دروسها أونلاين، وتسهيل العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.

خطة خاصة لفترة الامتحانات

من المقرر نقل الطالبة خلال فترة الامتحانات إلى دار مؤسسة "حياتي" بشبرا الخيمة، لقربها من مدرستها وتوفير بيئة مناسبة تساعدها نفسيًا وتعليميًا وسط زميلات في نفس المرحلة العمرية.

متابعة مستمرة للحالة

تواصل محافظة القليوبية متابعة الحالة بشكل دوري من خلال تقارير مديرية التضامن الاجتماعي، مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم الكامل للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في مجالي التعليم والحماية الاجتماعية.