جثة متفحمة تهز بلبيس.. أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف هويتها

كتب : ياسمين عزت

08:01 م 25/04/2026

مديرية أمن الشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية على جثة متفحمة مجهولة الهوية لشاب يُرجح أنه في العقد الثالث من العمر، وذلك بجوار شريط السكة الحديد بنطاق قرية عرب البياضين التابعة لمركز بلبيس.

بلاغ وتحرك أمني

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة متفحمة ملقاة بالقرب من خطوط السكة الحديد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة اللازمة.

فحص أولي للجثمان

وبالفحص المبدئي، تبين أن الجثة لشاب في الثلاثينات من عمره، إلا أن شدة التفحم حالت دون التعرف على ملامحه أو تحديد هويته بشكل دقيق حتى الآن.

نقل الجثمان والتحقيقات

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تكليف الجهات المختصة بسرعة إجراء الفحوصات والتحريات لكشف هوية المتوفى وملابسات الواقعة.

جهود أمنية لكشف الغموض

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الواقعة أو أنها نتيجة حادث عرضي.

