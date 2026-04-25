بعيداً عن الأضواء التي تحيط بمواقع الأقصر الشهيرة، يبرز معبد "قصر العجوز" في البر الغربي كواحد من أجمل المعالم الأثرية المنسية، فبالرغم من دقة نقوشه وعمق تاريخه، يظل المعبد لغزاً ينتظر الاكتشاف، حاملاً بين جدرانه إرثاً يمتد لآلاف السنين.

معبد قصر العجوز الذي كرس في العهد البطلمي لعبادة الإله تحوت إله الحكمة والعلم والكتابة عند المصريين القدماء، تحول في القرن الخامس عشر الميلادي إلى خلوة صوفية كان يتعبد فيها شيخ صوفي طاعن في السن سمي المعبد على اسمه.

موقع المعبد

يقع معبد قصر العجوز، في مواجهة معبد مدينة هابو بمدينة القرنة على الضفة الغربية لنهر النيل في الأقصر.

الأثري والمرشد السياحي محمود فرح يقول: إن لفظ "قصر" يطلق على المعابد الصغيرة، وهو ما يفسر الشق الأول من الاسم أما الشق الثاني من اسم المعبد "العجوز"، فتعود قصته إلى أحد شيوخ الطرق الصوفية، رجل طاعن في السن اعتكف داخل هذا المكان لسنوات، واتخذ منه خلوة للعبادة والتأمل، واستقبل فيهمريديه الذين كانوا يقصدونه طلبًا للعلم والبركة.

ويضيف فرح امتزج المعبد القديم بالروح الصوفية الإسلامية لسنوات طويلة ليمنح المكان اسمه الفريد.

ويشير فرح إلى تاريخ بناء المعبد الذي يعود إلى العصر اليوناني الروماني، وتحديدًا عصر البطالمة، حين حكمت الأسرة البطلمية مصر بعد دخول الإسكندر الأكبر، ورغم أصولهم اليونانية، حرص ملوك البطالمة على إظهار ولائهم للديانة المصرية القديمة، فشيدوا المعابد وقدموا القرابين للآلهة المحلية.

أهمية المعبد

وأوضح الأثري الدكتور عبدالعظيم كامل، أن معبد قصر العجوز كان مكرس لعبادة الإله تحوت، إله الحكمة والعلم والكتابة عند المصريين القدماء، وهو اختيار يعكس أهمية المعرفة والكتابة في تلك الفترة.

ولفت كامل إلى أن المعبد يتكون من صالتين رئيسيتين: الصالة الأولى بسيطة في تصميمها خالية من الزخارف، أما الصالة الثانية فجدرانها المزينة بالنقوش والألوان التي صمدت عبر الزمن، محتفظة ببريقها حتى اليوم.

نقوش المعبد

ويشير كامل إلى أن هذه النقوش تصور العلاقة بين ملوك البطالمة والآلهة المصرية في مشاهد دقيقة من أبرزها تصوير الملك بطليموس السادس وهو يؤدي طقوس العبادة للإله تحوت، في رسالة سياسية ودينية تؤكد شرعية حكمه من خلال التقرب إلى المعبودات المصرية.

ماذا يميز قصر العجوز؟

ما يميز قصر العجوز ليس فقط قيمته الأثرية، بل تلك الطبقات المتراكمة من التاريخ الإنساني؛ من معبد فرعوني بطلمي، إلى خلوة صوفية، إلى مزار أثري يحمل بصمات حضارات متعددة.