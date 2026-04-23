محافظ المنيا يعتمد ترقية 14 ألفًا و430 من أعضاء هيئة التعليم

كتب : جمال محمد

10:20 م 23/04/2026

اللواء عماد كدواني

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، ترقية 14 ألفًا و430 من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها إلى الوظيفة الأعلى، في إطار دعم الدولة للمنظومة التعليمية والارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين، تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (68) لسنة 2026 بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

شمول مختلف التخصصات التعليمية

ويأتي القرار وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وبعد استيفاء المستحقين لكافة الشروط ومتطلبات الترقية، حيث شملت الترقيات المعلمين، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي تكنولوجيا التعليم، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.

تعليمات عاجلة بتنفيذ الترقيات

من جانبه، وجّه صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الإدارات التعليمية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الترقيات للمستحقين، إلى جانب صرف علاوة الترقية المقررة وفق الضوابط والتعليمات المنظمة، بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم في التوقيت المحدد.

دعم مستمر للمعلم وتطوير الأداء

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الترقيات تأتي ضمن جهود الدولة لدعم المنظومة التعليمية، وفي مقدمتها المعلم، بهدف مواصلة تطوير الأداء المهني والارتقاء بالمستوى التعليمي داخل محافظة المنيا.

تعليم المنيا ترقيات محافظ المنيا مديرية تعليم المنيا اللواء عماد كدواني

فيديو قد يعجبك



"لقاء ناري".. موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الهزيمة أمام الزمالك
رياضة محلية

"لقاء ناري".. موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الهزيمة أمام الزمالك
نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر: "تحت الملاحظة بعد إنتكاسة الفشل التنفسي"
زووم

نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر: "تحت الملاحظة بعد إنتكاسة الفشل التنفسي"
تراجع أسعار الذهب فرصة للشراء قبل موجة صعود قوية.. خبيرة توجه نصائح للمواطنين
أخبار مصر

تراجع أسعار الذهب فرصة للشراء قبل موجة صعود قوية.. خبيرة توجه نصائح للمواطنين
بدون حرمان.. 8 سناكس صحية غنية بالبروتين تحافظ على وزنك
نصائح طبية

بدون حرمان.. 8 سناكس صحية غنية بالبروتين تحافظ على وزنك
مشهد نادر في البحر الأحمر.. ظهور عروس بحر صغيرة بمياه سفاجا (صور)
أخبار المحافظات

مشهد نادر في البحر الأحمر.. ظهور عروس بحر صغيرة بمياه سفاجا (صور)

أخبار

المزيد

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة