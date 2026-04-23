اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، ترقية 14 ألفًا و430 من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها إلى الوظيفة الأعلى، في إطار دعم الدولة للمنظومة التعليمية والارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين، تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (68) لسنة 2026 بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

شمول مختلف التخصصات التعليمية

ويأتي القرار وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وبعد استيفاء المستحقين لكافة الشروط ومتطلبات الترقية، حيث شملت الترقيات المعلمين، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي تكنولوجيا التعليم، وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.

تعليمات عاجلة بتنفيذ الترقيات

من جانبه، وجّه صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الإدارات التعليمية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الترقيات للمستحقين، إلى جانب صرف علاوة الترقية المقررة وفق الضوابط والتعليمات المنظمة، بما يضمن حصولهم على مستحقاتهم في التوقيت المحدد.

دعم مستمر للمعلم وتطوير الأداء

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الترقيات تأتي ضمن جهود الدولة لدعم المنظومة التعليمية، وفي مقدمتها المعلم، بهدف مواصلة تطوير الأداء المهني والارتقاء بالمستوى التعليمي داخل محافظة المنيا.