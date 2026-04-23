لقي عامل مصرعه، اليوم الخميس، عقب سقوطه من ارتفاع داخل أحد الطوابق العقارية بمدينة أسيوط الجديدة، في حادث مأساوي أثناء العمل.

بلاغ أمني وانتقال الأجهزة المختصة

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط عامل من علو داخل أحد المشروعات الجارية بمدينة أسيوط الجديدة.

نتائج الفحص ونقل الجثمان

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع العامل إبراهيم. م. إ، 39 عامًا، نتيجة سقوطه من ارتفاع كبير، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.