لمدة 20 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:00 م 23/04/2026

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية قطع المياه عن 5 مناطق غربي المحافظة لمدة 20 ساعة متواصلة، وذلك بدءًا من الساعة الثانية ظهر غد الجمعة 24 أبريل، بسبب أعمال تطوير مسار القوس الغربي "محور اللواء عمر سليمان" التي ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

وأوضحت الشركة أن خريطة المناطق المتأثرة تشمل: (جهاز مدينة برج العرب، برج العرب القديم، قرية بهيج، قرية أبوصير، وقرية الغربانيات)، وأهابت الشركة بالمواطنين القاطنين في هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم من المياه حتى انتهاء الأعمال.

ترحيل خط 1500 مم لتعارضه مع "المحور"

وكشفت الشركة أن سبب الانقطاع يعود إلى تنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط لأعمال تطوير مسار القوس الغربي "محور اللواء عمر سليمان"، حيث تبين تعارض مسار المحور مع خط المياه الرئيسي بقطر 1500 مم المغذي لرافع برج العرب الجديد، مما يستدعي توقف الضخ كلياً لترحيل الخط وتعديل مساره.

توفير سيارات مياه والخط الساخن

أكدت شركة المياه توفير سيارات مياه صالحة للشرب تجوب المناطق المتأثرة بالانقطاع لسد احتياجات المواطنين، مشيرة إلى إمكانية طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن (125) من أي هاتف، لافتة إلى أن العمل سيجري على قدم وساق لضمان عودة المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الربط الفني.

موعد عودة الخدمة

من المتوقع أن يبدأ الضخ التدريجي للمياه فور انتهاء المدة المحددة (20 ساعة)، حيث تتابع غرفة عمليات الشركة مراحل التنفيذ ميدانياً لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد لعودة الخدمة للمواطنين بنطاق برج العرب والقرى التابعة لها.

