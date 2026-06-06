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عمرو الشوبكي: ما حدث في غزة وإيران يعكس أزمة استثنائية في بنية النظام الدولي

كتب : داليا الظنيني

11:16 م 06/06/2026 تعديل في 11:33 م

الدكتور عمرو الشوبكي

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أكد الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه خلال اليوم السابق سقط 9 شهداء فلسطينيين في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.

وأضاف الشوبكي خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المشهد الحالي يعكس نمطًا من الحروب لا يشهد راية بيضاء ولا انتصارًا ساحقًا لأي طرف.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن إسرائيل تعد الأكثر انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، وتتجاوز قرارات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ولا تعيرها اهتمامًا.

وتابع أن "النظام الدولي بات يواجه تحديًا كبيرًا في ضوء ما يجري في غزة، مع استمرار دعم أمريكا لإسرائيل وعجز المؤسسات الدولية عن فرض قراراتها".

وشدد عمرو الشوبكي على أن ما حدث منذ 7 أكتوبر يعكس أزمة استثنائية في بنية النظام الدولي، رغم تنديد عدد من الدول بما يجري في غزة وإيران، دون قدرة على فرض تطبيق فعلي للقانون.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن إعادة اندلاع حرب أمريكية إسرائيلية ضد إيران ستكون مكلفة للغاية وتمثل كارثة كبرى على المنطقة، مشيرًا إلى أن فكرة احتفاظ إيران باليورانيوم المخصب بنسبة 60% أصبحت غير واردة.

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عمرو الشوبكي إسرائيل إيران

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