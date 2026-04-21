علّق الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، على ما جرى تداوله حول توجه الهيئة لرفع أسعار الأدوية، واصفا تلك المعلومات بأنها "غير دقيقة".

كانت مواقع إخبارية قالت إن هيئة الدواء تبحث رفع أسعار 150 صنفا دوائيا بناء على طلب الشركات المصنعة، لمواكبة ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأوضح الغمراوي، في تصريحات صحفية لمصراوي، أن منظومة التسعير في مصر هي عملية ديناميكية تخضع لمراجعات مستمرة مرتبطة بتغيرات تكلفة المواد الخام عالمياً لضمان استدامة الإنتاج ومنع نقص الأدوية في السوق.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها رئيس هيئة الدواء بالمنطقة الصناعية بالعامرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة افتتاح أحدث خطوط إنتاج شركة فاركو للأدوية والمخصص لقطرات العيون المعقمة، بحضور الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة، ونخبة من قيادات القطاع الصحي، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الدوائي المصري ورفع القدرات التصديرية لأفريقيا.

مخزون استراتيجي وآليات تصديرية

وطمأن رئيس هيئة الدواء المواطنين بشأن توافر المستحضرات الطبية، مؤكداً وجود مخزون استراتيجي آمن من المواد الخام والمنتجات النهائية يكفي لمدة تتراوح بين 6 إلى 7 أشهر.

وأشار إلى أن الهيئة تعقد لجان تسعير وتسجيل بشكل يومي لمواكبة المتغيرات، مشدداً على أن الهدف هو الحفاظ على توازن السوق وتوفير الدواء بأسعار عادلة تراعي البعد الاجتماعي وقدرة المريض المصري.

خطة الوصول لـ 3 مليارات دولار صادرات

وفي سياق متصل، كشف الغمراوي عن توقيع اتفاقيات مع 8 دول أفريقية لتسهيل تسجيل الدواء المصري فورياً عبر آلية "الاعتماد المتبادل"، مما يسرع من وتيرة النفاذ للأسواق الخارجية.

وأكد أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات الدوائية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الأسواق الواعدة والمدن الكبرى في القارة الأفريقية لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.