حفرة صرف تبتلع شابًا بتروسيكل في أسوان.. وقرار عاجل بإحالة الواقعة للنيابة

كتب : إيهاب عمران

02:53 م 21/04/2026

في واقعة مأساوية هزت أهالي محافظة أسوان، لقي شاب مصرعه وأُصيب آخر، إثر انقلاب تروسيكل داخل حفرة مخصصة للصرف الصحي، على طريق كوم أمبو / إقليت، أمام قرية سبيل مكي التابعة لمجلس قروي الكفور.

تفاصيل الحادث

تعود أحداث الواقعة إلى قيادة الشاب بدر أسامة علي عبد الرحيم تروسيكل برفقة صديقه، قبل أن يفقد السيطرة عليه ويسقطا داخل حفرة للصرف الصحي، ما أسفر عن وفاة الشاب في الحال، بينما أُصيب مرافقه بإصابات متفاوتة، وتم نقله لتلقي العلاج.

تحرك عاجل وإحالة للنيابة

من جانبه، قرر عمرو لاشين، محافظ أسوان، إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، للتحقيق وكشف ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات، خاصة مع وجود شبهة إهمال في تأمين موقع الحفر.

تعازٍ رسمية وتحذيرات مشددة

وقدم المحافظ خالص التعازي لأسرة الشاب الراحل وأهالي القرية، داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر. كما شدد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركة أو المقاول المسؤول عن تنفيذ المشروع، بسبب التقاعس في تطبيق اشتراطات السلامة المهنية.

تشديد على إجراءات السلامة

أكد المحافظ ضرورة الالتزام بوضع اللافتات التحذيرية والإرشادات اللازمة في مواقع العمل، خاصة في المناطق القريبة من الطرق أو التي تشهد حركة مرورية كثيفة، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

حادث أسوان حفرة صرف صحي وفاة شاب تروسيكل

