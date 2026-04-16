لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الخميس، في حادث انقلاب تروسيكل داخل حفرة صرف صحي بمنطقة العزبة البيضاء بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب تروسيكل داخل حفرة صرف صحي، ووجود مصابين بموقع الحادث.

انتقال الشرطة والإسعاف

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع قائد التروسيكل وإصابة شاب آخر كان برفقته.

نقل الضحايا والتحقيقات

وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة كوم أمبو، والمصاب إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.