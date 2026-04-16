"حفرة الموت".. مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب تروسيكل بأسوان

كتب : إيهاب عمران

07:56 م 16/04/2026

إسعاف أسوان

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الخميس، في حادث انقلاب تروسيكل داخل حفرة صرف صحي بمنطقة العزبة البيضاء بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب تروسيكل داخل حفرة صرف صحي، ووجود مصابين بموقع الحادث.

انتقال الشرطة والإسعاف

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع قائد التروسيكل وإصابة شاب آخر كان برفقته.

نقل الضحايا والتحقيقات

وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة كوم أمبو، والمصاب إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيديو قد يعجبك



* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين