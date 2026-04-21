طوابير الشاحنات أمام الصوامع.. فرحة المزارعين تتصدر مشهد توريد القمح- فيديو وصور

كتب : عمار عبدالواحد

02:01 م 21/04/2026 تعديل في 02:02 م
    الشاحنات في انتظار أخذ العينات
    تفريغ القمح
    تجمع الموظفين حول شاحنات القمح
    جانب من تفرغ الحمولة
    جانب من أخذ العينات
    شاحنات القمح على الجانبين داخل الصوامع
    شاحنات القمح
    صوامع أولادنصير
    عدد من أعضاء لجنة استلام الأقماح
    فرحة أحد السائقين بوصوله الهوبر
    عمال الصوامع في تفريغ الشاحنات
    عمال الصوامع أثناء تفريغ الحملة
    فرحة مزارع بمحصول القمح
    لجنة الفرز
    لحظة أخذ العينات
    لحظة الفرز
    محرر مصراوي بجوار شاحنات القمح بالصوامع
    موظفي أخذ عينات القمح
    هوبر شفط الغلال ورفعه للصوامع

سادت أجواء من السعادة بين مزارعي محافظة سوهاج مع بدء موسم توريد القمح، حيث امتدت طوابير الشاحنات والسيارات أمام صوامع أولاد نصير، أحد أبرز مواقع التخزين بالمحافظة، في مشهد يعكس حجم الإنتاج وجهود المزارعين طوال الموسم الزراعي.

وأكد عدد من المزارعين أن هذا الموسم يمثل لهم ثمرة تعب شهور طويلة، معربين عن سعادتهم بانطلاق عمليات الحصاد والتوريد في ظل ما تقدمه الدولة لدعم المزارع.

استعدادات مبكرة لتسهيل التوريد

من جانبه أوضح المهندس عصام جامع، مدير صوامع أولاد نصير بسوهاج أن الاستعدادات للموسم بدأت قبل وقت كافي، من خلال تجهيز الصوامع وتبخيرها لضمان سلامة التخزين، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد تسير بشكل منتظم دون أي معوقات.

وكان موسم توريد الأقماح المحلية بسوهاج قد انطلق في 15 أبريل الجاري، وسط تنظيم محكم لضمان انسيابية العمل داخل مواقع الاستلام.

توجيهات حاسمة لدعم المزارعين

وفي إطار دعم الدولة للفلاحين، شدد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، على ضرورة تيسير إجراءات نقل وتوريد القمح، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه الموردين، مع التأكيد على سرعة صرف المستحقات المالية.

كما أشار إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تتابع على مدار الساعة عمليات الاستلام، بالتنسيق مع اللجان المختصة، للتأكد من جودة الأقماح الموردة ومطابقتها للمواصفات.

أرقام تعكس حجم الإنتاج

وتبلغ المساحات المنزرعة بالقمح في سوهاج هذا العام نحو 199 ألف فدان، فيما تم تجهيز 15 موقع تخزيني لاستقبال المحصول، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة للإشراف على عمليات الاستلام.

وتم تحديد سعر إردب القمح وفقًا لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2500 جنيه لدرجة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة 23، و2400 جنيه لدرجة 22.5، ما يعزز من تشجيع المزارعين على التوريد.


وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بثًا مباشرًا بعنوان "من الحقول إلى الصوامع.. موسم توريد القمح يرسم البسمة على وجوه مزارعي سوهاج".

"فرح" ودعت الحياة بفستان الفرح.. الموت يخطف عروس في ليلة زفافها بالشرقية
"كسر القيود القديمة".. إشادة دولية بنهج مصر في التعامل مع سعر الصرف
الخارجية تكشف تفاصيل جديدة في وفاة ضياء العوضي بدبي
بعد شائعة وفاته.. تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر في باريس
هل يعتذر أمين عمر؟.. الغندور يكشف الحكم الأقرب لمباراة الزمالك وبيراميدز
