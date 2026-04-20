نشرة التوك شو| بشائر حصاد القمح ومبادرة "شمس مصر" ترسم مستقبل الطاقة

كتب : حسن مرسي

12:49 ص 20/04/2026

موسم حصاد القمح

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث الزراعة يكشف تفاصيل موسم حصاد القمح وزيادة المساحات المزروعة

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن موسم حصاد القمح هذا العام يشهد مؤشرات إيجابية مع زيادة ملحوظة في المساحات المزروعة والإنتاج.

هشام طلعت مصطفى: "ذا سباين" نتاج دراسات استمرت 5 سنوات

أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة أن مشروع "ذا سباين" يُعد نقلة نوعية في الاستثمار العقاري المصري، وهو أول منطقة استثمارية خاصة بدوائر جمركية خاصة في مصر.

رئيس شعبة الطاقة المستدامة يكشف تفاصيل مبادرة "شمس مصر"

أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر اتخذت منذ عام 2014 خطوات جادة لتنويع مصادر الطاقة، بهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42%.

أديب: ترامب يقول كلامًا وعكسه.. ومستقبل الأسواق معلق على تصريحاته المتضاربة

علق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتضاربة، قائلاً إنه في الساعة الواحدة يمدح الإيرانيين ويقول إنهم "very nice and very smart"، وفي اللحظة التالية يهدد بقصفها مما يربك الأسواق والمواطنين.

الفقير هياكل إيه؟.. محمد علي خير: الفاكهة والخضار لمن استطاع إليها سبيلا

هاجم الإعلامي محمد علي خير، منظومة تداول السلع والفاكهة في مصر، متسائلا عن مصير المواطن الفقير الذي لا يستطيع شراء الطعام في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضاف خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن كيلو الجوافة والطماطم يصل إلى 40 جنيها، وكيلو العنب إلى 160 جنيها، والبطيخة أصبحت رفاهية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا
شئون عربية و دولية

إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا

قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
هل يشهد الصيف المقبل تخفيفًا للأحمال؟.. الكهرباء ترد
أخبار مصر

هل يشهد الصيف المقبل تخفيفًا للأحمال؟.. الكهرباء ترد
منافس الزمالك.. اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة في
رياضة عربية وعالمية

منافس الزمالك.. اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة في
بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز
زووم

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)