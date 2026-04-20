نشرة التوك شو| بشائر حصاد القمح ومبادرة "شمس مصر" ترسم مستقبل الطاقة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

متحدث الزراعة يكشف تفاصيل موسم حصاد القمح وزيادة المساحات المزروعة

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن موسم حصاد القمح هذا العام يشهد مؤشرات إيجابية مع زيادة ملحوظة في المساحات المزروعة والإنتاج.

هشام طلعت مصطفى: "ذا سباين" نتاج دراسات استمرت 5 سنوات

أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة أن مشروع "ذا سباين" يُعد نقلة نوعية في الاستثمار العقاري المصري، وهو أول منطقة استثمارية خاصة بدوائر جمركية خاصة في مصر.

رئيس شعبة الطاقة المستدامة يكشف تفاصيل مبادرة "شمس مصر"

أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر اتخذت منذ عام 2014 خطوات جادة لتنويع مصادر الطاقة، بهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42%.

أديب: ترامب يقول كلامًا وعكسه.. ومستقبل الأسواق معلق على تصريحاته المتضاربة

علق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتضاربة، قائلاً إنه في الساعة الواحدة يمدح الإيرانيين ويقول إنهم "very nice and very smart"، وفي اللحظة التالية يهدد بقصفها مما يربك الأسواق والمواطنين.

الفقير هياكل إيه؟.. محمد علي خير: الفاكهة والخضار لمن استطاع إليها سبيلا

هاجم الإعلامي محمد علي خير، منظومة تداول السلع والفاكهة في مصر، متسائلا عن مصير المواطن الفقير الذي لا يستطيع شراء الطعام في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضاف خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن كيلو الجوافة والطماطم يصل إلى 40 جنيها، وكيلو العنب إلى 160 جنيها، والبطيخة أصبحت رفاهية.