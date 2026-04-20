تسنيم: هجوم إيراني بمسيّرات يستهدف سفنًا عسكرية أمريكية

كتب : وكالات

12:46 ص 20/04/2026

الطائرات المسيّرة في إيران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن القوات الإيرانية هاجمت عددًا من السفن العسكرية الأمريكية.

وذكرت الوكالة الإيرانية، أن الهجوم جاء عقب استهداف سفينة تجارية إيرانية، حيث نفذت القوات الإيرانية هجوما باستخدام طائرات مسيّرة باتجاه سفن عسكرية أمريكية.

وأضافت تسنيم، أن السفينة الإيرانية التي تعرضت للهجوم من قبل القوات الأمريكية كانت قادمة من الصين ومتجهة إلى إيران.

وأكدت الوكالة أن الهجوم الإيراني على السفن العسكرية الأمريكية تم باستخدام طائرات مسيّرة، وذلك ردًا على الهجوم الأمريكي.

