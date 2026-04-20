إيران تتوعد أمريكا: الهجوم على سفينة تجارية خرق لوقف النار

كتب : وكالات

12:45 ص 20/04/2026

إيران وأمريكا

قال متحدث مقر خاتم الأنبياء، إبراهيم ذو الفقاري، إن الهجوم على السفينة التجارية الإيرانية في بحر عُمان يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار وقرصنة بحرية.
وأضاف ذو الفقاري، في بيان اليوم الإثنين، أن القوات الأمريكية أطلقت النار على سفينة تجارية إيرانية في بحر عُمان، ما أدى إلى تعطيل نظام الملاحة فيها.
وأشار ذو الفقاري، إلى أن القوات الأمريكية نفذت عملية إنزال لعدد من عناصرها على سطح السفينة الإيرانية.
وحذر ذو الفقاري من أن القوات المسلحة الإيرانية سترد قريبا على مهاجمة السفينة من قبل القوات الأمريكية، مؤكدًا أن الرد قادم.

إيران وأمريكا البحرية الأمريكية بحر عُمان حرب إيران

