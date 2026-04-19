إعلان

هل يشهد الصيف المقبل تخفيفًا للأحمال؟.. الكهرباء ترد

كتب : داليا الظنيني

10:23 م 19/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء أسفرت عن توفير نحو 18 ألف ميجاوات ساعة خلال أسبوع واحد فقط.

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن تطبيق نظام العمل عن بعد أيام الأحد في المصالح الحكومية ساهم في تقليل الأحمال، محققا وفرا إضافيا تجاوز 4 آلاف ميجاوات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن قطاع الكهرباء يشهد تطورا مهما لأول مرة، يتمثل في إدخال بطاريات تخزين الطاقة ضمن الشبكة القومية، لتعزيز الاستقرار وتحسين كفاءة التشغيل.

وأضاف أنه تم دعم الشبكة خلال عام 2026 بإضافة قدرات تصل إلى 3 آلاف ميجاوات ساعة، في إطار الاستعداد المبكر لموسم الصيف، مشددًا على أن الصيف المقبل لن يشهد تخفيف للأحمال.

ووجه المهندس منصور عبد الغني رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدا جاهزية كاملة لتوفير احتياجات الكهرباء وضمان استقرار الخدمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منصور عبد الغني ترشيد الكهرباء بطاريات تخزين العمل عن بعد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

