تشهد محطات تصدير الموالح بمحافظة القليوبية نشاطًا ملحوظًا مع وصول الموسم إلى ذروته، حيث تتدفق كميات كبيرة من البرتقال والليمون والفواكه من المزارع إلى المحطات، تمهيدًا لتجهيزها وفق معايير دقيقة قبل تصديرها إلى الأسواق الخارجية.

منظومة تشغيل متكاملة داخل المحطات

تمر الموالح بعدة مراحل دقيقة تبدأ بالاستلام، ثم الغسيل والتجفيف، يليها الفرز وفق معايير الجودة، قبل تعبئتها داخل عبوات مخصصة للتصدير، ثم نقلها إلى الثلاجات أو تجهيزها للشحن. وتعتمد هذه المنظومة على تشغيل أعداد كبيرة من العمالة، ما يجعلها مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر خلال الموسم.

تحديات في حركة الشحن

يقول وائل، مدير إحدى محطات تصدير الموالح بالقليوبية، إن الموسم الحالي يواجه تحديات تتعلق بحركة الشحن العالمية واضطراب بعض خطوط الملاحة، وهو ما تسبب في تباطؤ نسبي بخروج الشحنات مقارنة بالمعدلات المعتادة.

وأوضح لمصراوي، أن هذه الظروف تتطلب إدارة مرنة للمخزون، مع إعادة جدولة الشحنات بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج وتفادي التكدس، مؤكدًا استمرار العمل وفق خطط تشغيل للتعامل مع أي متغيرات طارئة.

استمرار التشغيل وتوفير فرص العمل

من جانبه، أكد محمد ضوة، مالك إحدى محطات الموالح، أن العمل يسير بشكل طبيعي داخل المحطات، مع استقبال كميات كبيرة يوميًا من المزارع، وتشغيل خطوط الفرز والتعبئة بكامل طاقتها.

وأشار إلى أن هذه المحطات توفر فرص عمل موسمية لعدد كبير من العمال في مجالات متعددة مثل الفرز والتعبئة والنقل، ما يعزز من دورها الاجتماعي والاقتصادي داخل المحافظة.

منظومة تصدير مترابطة

تعتمد منظومة تصدير الموالح في القليوبية على شبكة متكاملة تبدأ من المزارع، مرورًا بمحطات الفرز والتعبئة، وصولًا إلى سلاسل النقل المبردة التي تنقل الشحنات إلى الموانئ والمطارات، تمهيدًا لتصديرها.

وتسهم هذه المنظومة في رفع جودة المنتج المصري وضمان مطابقته للمواصفات العالمية، ما يعزز من قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.

أهمية اقتصادية كبيرة

تمثل محطات تصدير الموالح قطاعًا اقتصاديًا مهمًا داخل القليوبية، حيث تدعم دخل المزارعين، وتوفر فرص عمل موسمية، إلى جانب دورها في تعزيز الصادرات الزراعية المصرية.

ويعكس موسم هذا العام حالة من التوازن بين التحديات اللوجستية المرتبطة بالشحن، واستمرار التشغيل داخل المحطات، مع الحفاظ على جودة المنتج وضمان استمرارية التصدير.