"نيران في عرض البحر".. حريق هائل يلتهم لنش بالسويس (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

07:43 م 19/04/2026
    دخان اسود كثيف يتصاعد من اللنش
    اشتعلا النيران في لنش وسط البحر

اشتعلت النيران في لنش بمياه خليج السويس، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء المركب أو وقوع إصابات بين من كانوا على متنه.
رصد مواطنون بمحافظة السويس تصاعد دخان كثيف من عائمة بحرية في عرض البحر، قبالة نهاية كورنيش السويس، بامتداد شاطئ السوايسة، ما أثار حالة من القلق بين المتواجدين بالمنطقة.

حريق محدود في سطح اللنش

وقال مصدر بحري مسؤول إن الحريق اندلع في سطح لنش يُدعى “بركة”، ولم تمتد النيران إلى غرفة المحرك، حيث تمكنت الجهات المختصة من السيطرة على الحريق قبل التهام باقي أجزاء المركب.

عدم تسجيل إصابات

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول أن غرفة عمليات إسعاف السويس لم تتلقَّ أي بلاغات بشأن وقوع إصابات بشرية نتيجة الحريق، مشيرًا إلى أن الموقف جرى التعامل معه سريعًا دون خسائر في الأرواح.

حريق لنش السويس خليج السويس كورنيش السويس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل
ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
شئون عربية و دولية

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
أخبار مصر

زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
هل يشهد الصيف المقبل تخفيفًا للأحمال؟.. الكهرباء ترد
أخبار مصر

هل يشهد الصيف المقبل تخفيفًا للأحمال؟.. الكهرباء ترد
منافس الزمالك.. اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة في
رياضة عربية وعالمية

منافس الزمالك.. اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة في

أخبار

المزيد

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)