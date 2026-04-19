اشتعلت النيران في لنش بمياه خليج السويس، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء المركب أو وقوع إصابات بين من كانوا على متنه.

رصد مواطنون بمحافظة السويس تصاعد دخان كثيف من عائمة بحرية في عرض البحر، قبالة نهاية كورنيش السويس، بامتداد شاطئ السوايسة، ما أثار حالة من القلق بين المتواجدين بالمنطقة.

حريق محدود في سطح اللنش

وقال مصدر بحري مسؤول إن الحريق اندلع في سطح لنش يُدعى “بركة”، ولم تمتد النيران إلى غرفة المحرك، حيث تمكنت الجهات المختصة من السيطرة على الحريق قبل التهام باقي أجزاء المركب.

عدم تسجيل إصابات

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول أن غرفة عمليات إسعاف السويس لم تتلقَّ أي بلاغات بشأن وقوع إصابات بشرية نتيجة الحريق، مشيرًا إلى أن الموقف جرى التعامل معه سريعًا دون خسائر في الأرواح.