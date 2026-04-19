أطلقت مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية بمدينة شرم الشيخ مبادرة توعوية متميزة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، وتماشيًا مع رؤية الدولة للحفاظ على الموارد وتحقيق الاستدامة.

شعار المبادرة

وجاءت المبادرة تحت شعار "أنا موفّر - وفرها ببساطة"، برعاية الدكتورة وفاء محمد رضا مدير تعليم جنوب سيناء، وبإشراف مها عبد السلام مدير إدارة التدريب بالمديرية، وبمشاركة تلاميذ المدرسة.

لافتات ورسائل توعوية

ونفذ التلاميذ حملات توعوية داخل المدرسة، رافعين لافتات تحمل رسائل إرشادية مؤثرة، منها: "لو مش محتاجني اطفيّني"، و"وفرها النهارده تلاقيها بكرة"، و"ترشيد الكهرباء عادة بسيطة.. فائدة كبيرة"، بهدف غرس سلوكيات إيجابية وتشجيع الاستخدام الرشيد للطاقة والمياه.

تعديل سلوك الطلاب

وأكدت الدكتورة وفاء محمد رضا أن المبادرة تستهدف تعديل سلوك الطلاب نحو ترشيد الاستهلاك، والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم بيئية مهمة مثل: "كل نقطة مياه تساوي حياة"، و"الطاقة الموفّرة تساوي مستقبلًا أفضل".

الإذاعة المدرسية وسفراء الترشيد

ووجهت بدمج رسائل المبادرة ضمن فقرات الإذاعة المدرسية، وإطلاق مسابقات "المدرسة الصديقة للبيئة"، مع تكريم الطلاب المتميزين ومنحهم لقب "سفراء الترشيد"، دعمًا لنشر الوعي البيئي داخل المجتمع المدرسي.

تعميم المبادرة

ومن جانبها، أكدت مها عبد السلام أن المبادرة جرى تعميمها على جميع مدارس محافظة جنوب سيناء بمختلف الإدارات التعليمية، ضمن خطة متكاملة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة بين الطلاب.