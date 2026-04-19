إعلان

حملة تموينية بالفيوم تضبط مصنع حلويات ألبان يعمل بدون ترخيص (صور)

كتب : حسين فتحي

06:48 م 19/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ضبط منتجات البان وحلوى غير صالحة للاستخدام الادمى
  • عرض 7 صورة
    ضبط مصنع حلويات فاسدة بالفيوم
  • عرض 7 صورة
    ضبط مصنع حلوى مخالف للشروط بالفيوم
  • عرض 7 صورة
    ضبط مصنع حلويات
  • عرض 7 صورة
    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص بالفيوم
  • عرض 7 صورة
    الغش فى صناعة الحلوى بالفيوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت مديرية التموين بالفيوم ضربة جديدة لمصانع الأغذية غير المرخصة، حيث تم تنفيذ حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط منشأة غير قانونية لتصنيع منتجات حلويات الألبان، كانت تشكل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين.

تفاصيل الحملة

أشرف على الحملة المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة عبير العقبي، وكيل المديرية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمصانع لضمان وصول غذاء آمن للمستهلكين.

مخالفات جسيمة داخل المصنع

أكد المهندس جمعة عبد الحفيظ أن الحملة داهمت مصنعًا لإنتاج حلويات الألبان، وتبين وجود عدد من المخالفات، أبرزها:

- إدارة منشأة بدون ترخيص والعمل خارج الرقابة الرسمية

- غياب الاشتراطات الصحية وعدم توافر معايير النظافة داخل موقع التصنيع

- استخدام عمالة غير مؤهلة وغياب الشهادات الصحية

- استخدام خامات ومواد تصنيع مجهولة المصدر قد تشكل خطورة على الصحة العامة

تزييف تواريخ الصلاحية

وكشف “عبد الحفيظ” أنه تم ضبط جهاز طباعة باركود يُستخدم في وضع تواريخ صلاحية مزيفة على المنتجات، بهدف تضليل المستهلكين وإطالة العمر الافتراضي للسلع بشكل غير حقيقي رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

التحفظ على المضبوطات والتحقيق

تم التحفظ على كافة الأدوات والمواد الخام والمنتجات النهائية داخل المصنع، فيما تم إخطار نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

