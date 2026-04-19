وفاة والد الفنانة منة شلبي

كتب : منال الجيوشي

07:14 م 19/04/2026

أعلن المنتج أحمد الجنايني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي.

وكتب أحمد الجنايني: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين والد كل من مصطفي وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرى منه إلا كل خير".

وتابع: "تقام صلاة الجنازة غدا الاثنين، عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأجعل مثواه الجنة".

يذكر أن الفنانة منة شلبي شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "صحاب الأرض" ، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان.

وشارك في بطولة المسلسل: إياد نصار، محمد يوسف، عصام السقا، روان الغابة، تارا عبود، ديانا رحمة، ومن إخراج بيتر ميمي

اقرأ أيضا

بصورة نادرة.. أحمد صلاح السعدني يحيي ذكرى وفاة والده ويطلب الدعاء

بإطلالة أنيقة.. مايان السيد تتألق في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)