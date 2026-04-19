أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمركز طوخ، شهد خلالها الانتهاء من أعمال التسليم النهائي وإطلاق التيار الكهربائي لمشروع الصرف الصحي بقرية "كفر النخلة"، معلنًا دخول المشروع الخدمة رسميًا بنسبة تنفيذ 100%.

تفاصيل المشروع ومكوناته

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 71 مليون جنيه، ويضم شبكة انحدار بطول 7.9 كيلومتر، وخط طرد بطول 3.9 كيلومتر، وصولًا إلى محطة معالجة صرف صحي "كومبتين"، كما تفقد مكونات المحطة وغرفة المحولات وأجهزة التشغيل.

تشغيل فعلي بعد الانتهاء من الأعمال

وخلال الجولة، أعطى المحافظ إشارة بدء تشغيل المحطة بإطلاق التيار الكهربائي، مؤكدًا دخول المشروع الخدمة بعد الانتهاء من جميع الأعمال الفنية والتنسيقية، التي أسهمت في تذليل العقبات وتسريع معدلات التنفيذ.

أولوية لمشروعات البنية التحتية

وأكد محافظ القليوبية أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما لها من تأثير مباشر على تحسين البيئة والصحة العامة داخل القرى.

استمرار افتتاح مشروعات جديدة

وفي ختام الجولة، شدد المحافظ على استمرار دفع العمل بكافة المشروعات الجاري تنفيذها للانتهاء منها في التوقيتات المحددة، مشيرًا إلى قرب افتتاح مشروعات صرف صحي أخرى في قرى برشوم الصغرى وبرشوم الكبرى والسيفا.

كما جاءت الجولة بحضور المهندس محمد فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس وائل جمعة، رئيس مدينة طوخ.