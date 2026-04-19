وضع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، يرافقه اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط، وذلك إيذانًا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، إحياءً لذكرى تصدي أهالي القرية للحملة الفرنسية عام 1799.

حضور رسمي يعكس تلاحم الدولة والمجتمع

وشهدت الفعاليات حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، من بينهم المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن، وقيادات شعبية ودينية، في مشهد جسّد تلاحم مؤسسات الدولة مع المواطنين.

استقبال رسمي وتبادل دروع تذكارية

وانطلقت مراسم الاحتفال باستقبال محافظ أسيوط للقيادات التنفيذية والأمنية بديوان عام المحافظة، حيث جرى تبادل الدروع التذكارية مع ممثلي المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية أمن أسيوط، في تقليد يعكس عمق التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة.

بني عدي تستقبل ضيوف العيد القومي

عقب ذلك، توجه المحافظ ومرافقوه إلى قرية بني عدي بمركز منفلوط، حيث كان في استقبالهم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات مركز ومدينة منفلوط، وجموع من الأهالي، إلى جانب فرق الكشافة وطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، وسط أجواء من الفخر بتاريخ القرية ودورها الوطني.

مراسم عسكرية وتكريم لذكرى الشهداء

وتضمنت المراسم عزف سلام الشهيد بواسطة الموسيقى العسكرية، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، في أجواء مهيبة جسدت تقدير الدولة لتضحيات أبنائها، ورسخت قيم الوفاء والانتماء في نفوس الحضور.

رسائل تهنئة وتنمية مستمرة

ووجّه محافظ أسيوط التهنئة لأهالي بني عدي وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي، مؤكدًا أن بطولات أهالي القرية ستظل مصدر إلهام للأجيال، مشددًا على استمرار العمل بروح الفريق لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات.

دعم اجتماعي وصناعات تراثية

وعلى هامش الاحتفالات، سلّم المحافظ 15 كرتونة تجهيزات للفتيات المقبلات على الزواج، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية، كما تفقد معرض الكليم العدوي، مشيدًا بالصناعات اليدوية التراثية التي تشتهر بها القرية، ومؤكدًا أهمية دعمها لتوفير فرص عمل.

استمرار فعاليات العيد القومي

ومن المقرر أن تواصل محافظة أسيوط احتفالاتها بالعيد القومي من خلال افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب مبادرات اجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.