22 أبريل.. نظر طعن المتهم بهتك عرض الطفل"ياسين" أمام النقض

حددت محكمة النقض، جلسة 22 أبريل الجاري، أول جلسات نظر الطعن المقدم من المتهم بهتك عرض الطفل "ياسين" داخل دور مياه إحدى المدارس الخاصة. في الواقعة المعروفة إعلاميًا "طفل دمنهور" على حكم إدانته بالسجن 10 سنوات.

هتك عرض الطفل ياسين

وعدلت محكمة جنايات مستأنف دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بالبحيرة، بجلسة 11 نوفمبر الماضي، حكمها على المتهم بهتك عرض الطفل "ياسين" بالسجن 10 سنوات بدلًا من السجن المؤبد.

هتك عرض في مدرسة خاص



وأسندت النيابة العامة للمتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور، تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام في غضون عام 2023 .

الطب الشرعي يدين المتهم بهتك عرض الطفل ياسين



وذكرت النيابة العامة أن المتهم (وفق أوراق الدعوى ـ) استغل الطفل كونه لم يتجاوز من عمره خمس سنوات وقام بهتك عرضه عمدًا بالقوة وبغير رضاه بأن باغته داخل إحدى دورات المياه بإحدى مدارس اللغات الخاصة بمدينة دمنهور، وما إن ظفر به حتى كمم فمه وشل حركته، محدثًا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، حال كونه ممن لهم سلطة على الطفل المجني عليه، مستغلًا في ذلك حداثة بينه وبراءة طفولته.

الجنايات تُحيل أوراق المتهم بقتل "أطفال اللبيني" بفيصل للمفتي مجددًا

المحكمة ترفض إيداع المتهم بقتل "أطفال اللبيني" بالعباسية: واعٍ ومدرك لأفعاله

حيثيات إعدام قاتل "أطفال اللبيني": راودها عن نفسها فأبت ووعدها بالزواج وحثها على خلع الزوج

جريمة أطفال فيصل.. خطة بدأت بجوجل وانتهت بـ4 جثث بعد علاقة تعارف مع الأم|حيثيات







