"خنقها وسرق الذهب".. قرار قضائي عاجل ضد المتهم بقتل مُسنة بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

07:55 م 19/04/2026

ضحية حادث السرقة بشرانيس

أسدلت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الأهالي منذ مطلع عام 2025، حيث قضت بالسجن المؤبد على طالب، بعد إدانته بقتل سيدة مسنة داخل منزلها بقرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا.

تفاصيل الحكم

صدر الحكم خلال ثاني جلسات المحاكمة، بعدما ثبت تورط المتهم، البالغ من العمر 18 عامًا، في ارتكاب الجريمة، واستندت المحكمة إلى اعترافاته التفصيلية، إلى جانب تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة.

تفاصيل الجريمة

كشفت التحقيقات أن المتهم تسلل إلى منزل المجني عليها "سعاد.ع.أ"، التي كانت تقيم بمفردها، مستغلًا غياب الرقابة، ثم اعتدى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، قبل أن يستولي على مشغولاتها الذهبية ويفر هاربًا.

ضبط المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة خلال وقت وجيز، وتمكنت من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

خلفية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى مطلع أكتوبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على سيدة مسنة متوفاة داخل منزلها بقرية شرانيس، وبها آثار اعتداء، ما أثار شبهة جنائية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، لتبدأ التحقيقات التي انتهت بكشف الجاني وإحالته للمحاكمة، وصولًا إلى صدور حكم المؤبد.

اقرأ أيضًا:

خلص عليها وسرقها".. تفاصيل مقتل عجوز على يد طالب في شرانيس بالمنوفية

المنوفية قويسنا شرانيس جنايات شبين الكوم حكم مؤبد

قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
زووم

قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
بعد ساعات من الجدل| محامي ضياء العوضي: لا نستطيع اتهام أحد بالتسبب في الوفاة
حوادث وقضايا

بعد ساعات من الجدل| محامي ضياء العوضي: لا نستطيع اتهام أحد بالتسبب في الوفاة
إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا
شئون عربية و دولية

إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا

"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟
نصائح طبية

"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟
ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
شئون عربية و دولية

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)