أسدلت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الأهالي منذ مطلع عام 2025، حيث قضت بالسجن المؤبد على طالب، بعد إدانته بقتل سيدة مسنة داخل منزلها بقرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا.

تفاصيل الحكم

صدر الحكم خلال ثاني جلسات المحاكمة، بعدما ثبت تورط المتهم، البالغ من العمر 18 عامًا، في ارتكاب الجريمة، واستندت المحكمة إلى اعترافاته التفصيلية، إلى جانب تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة.

تفاصيل الجريمة

كشفت التحقيقات أن المتهم تسلل إلى منزل المجني عليها "سعاد.ع.أ"، التي كانت تقيم بمفردها، مستغلًا غياب الرقابة، ثم اعتدى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، قبل أن يستولي على مشغولاتها الذهبية ويفر هاربًا.

ضبط المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة خلال وقت وجيز، وتمكنت من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

خلفية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى مطلع أكتوبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على سيدة مسنة متوفاة داخل منزلها بقرية شرانيس، وبها آثار اعتداء، ما أثار شبهة جنائية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، لتبدأ التحقيقات التي انتهت بكشف الجاني وإحالته للمحاكمة، وصولًا إلى صدور حكم المؤبد.

