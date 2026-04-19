تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عددًا من المنشآت الرياضية داخل نادي جزيرة الورد الرياضي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات المقدمة ودعم الأنشطة الشبابية والرياضية.

حضور قيادات المحافظة والرياضة

جاءت الزيارة بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جولة داخل النادي

وأجرى الوزير جولة تفقدية شملت مضمار الملعب، ومبنى اللياقة البدنية الذي تم تطويره بنظام حق الانتفاع (BOT)، إضافة إلى قاعة الاجتماعات، قبل أن يعقد لقاءً موسعًا مع عدد من النواب وممثلي المحافظة.

إشادة بمحافظة الدقهلية

وخلال الزيارة، رحب محافظ الدقهلية بالوزير، مؤكدًا أن المحافظة تعد من القلاع الرياضية والثقافية في مصر، وتمتلك تاريخًا كبيرًا في مختلف المجالات، مشيدًا بدور وزارة الشباب والرياضة في دعم وتطوير المنشآت الرياضية.

كما أشاد المحافظ بدور الوزير في دعم القطاع الرياضي، واصفًا إياه بأنه نموذج للاعب السابق الذي يواصل خدمة الرياضة والشباب في مصر.

نادي جزيرة الورد نموذج رياضي متميز

وأكد المحافظ أن نادي جزيرة الورد يمثل نموذجًا مشرفًا للأندية الرياضية في مصر، لما يقدمه من خدمات متنوعة ودعمه للمواهب الرياضية، مشيرًا إلى أهميته في خدمة أبناء المحافظة.

رؤية الوزارة لتطوير المنظومة الرياضية

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة للاستفادة من الأصول الرياضية، من خلال تطبيق نماذج تشغيل حديثة تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لضمان جودة الخدمة واستدامتها المالية.

وأوضح أن تطوير المنشآت لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل أيضًا تطوير الإدارة والتشغيل، بما يحقق بيئة رياضية متكاملة تدعم الشباب وتساعد على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.