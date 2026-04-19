الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

حرس الحدود

1 2
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الجونة

1 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 2
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 1
17:30

أرسنال

إعلان

"يحملونه المسؤولية".. كواليس غضب الخطيب من مجلس الأهلي

كتب : مصراوي

01:37 م 19/04/2026 تعديل في 05:07 م

محمود الخطيب

شهدت الساعات الماضية، أنباء عن وجود خلاف بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وبعض الأعضاء بالمجلس.

وكان الإعلامي هاني حتحوت، قد أكد عبر قناة "مودرن سبورت"، مساء أمس السبت، عن وجود توتر بين محمود الخطيب وعدد من أعضاء المجلس، ما ترتب عليه انقطاعه عن الإجتماعات الأخيرة.

كواليس غضب الخطيب من مجلس الإدارة

أوضح مصدر بالأهلي لمصراوي، أن هناك حالة استياء بالفعل لدى محمود الخطيب من بعض أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما ترتب عليه رفضه حضور الاجتماع الأخير".

وتابع: "الخطيب منزعج من فكرة تحميله مسؤولية إخفاق الفريق مؤخرًا، لذلك فضل الابتعاد في ظل تكليف سيد عبدالحفيظ وياسين منصور بإدارة ملف كرة القدم بالنادي".

وأشار المصدر: "الخطيب غير راضٍ عن فكرة عدم الدفاع عنه من بعض أفراد مجلس الإدارة بعد الاتهامات التي طالته مؤخرًا".

كواليس حالة الغضب بالأهلي

يشهد النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، حالة من الغضب لدي جماهيره بسبب نتائج الفريق الغير مستقرة، والتي ترتب عليها الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور ربع النهائي، وتواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بجانب خروجه من بطولة كأس مصر.

من جانبه اتخذ محمود الخطيب قراره مؤخرًا بتكليف سيد عبدالحفيظ وياسين منصور بإدارة ملف كرة القدم، وإعادة تقييم جميع اللاعبين والملفات المتعلقة كرة القدم، لمحاولة استعادة الفريق للطريق الصحيح.

ومن المنتظر أن تشهد الانتقالات الصيفية المقبلة، تحركات كثيرة داخل النادي الأهلي، برحيل المدرب ييس توروب، بجانب رحيل عدد من اللاعبين ضمن اعادة هيكلة الفريق التي أعلنها النادي مؤخرًا.

هل تطبق بأثر رجعي؟.. بيان هام من الكهرباء عن زيادة أسعار العداد الكودي
بسبب الخطيب.. الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قناة مودرن
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
الأبراج الأقل حظا خلال "كسوف القرن".. تحذيرات مالية وعاطفية
مطالب برلمانية بخفض البنزين جنيهين.. وخبراء يردون: هل تستجيب الحكومة؟
إعلان

إعلان

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)