أجرى الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، جولة ميدانية داخل المدن الجامعية (بنين وبنات) بشرق النيل.

وأتى ذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وتوفير بيئة معيشية مناسبة تدعم العملية التعليمية.

وجاءت الجولة بحضور الدكتور هنداوي عبد اللاهى، عميد كلية العلوم الاجتماعية، والدكتور هاني حامد، عميد كلية الطب.

تفقد المطاعم ومخازن الأغذية

شملت الجولة تفقد المطاعم والمطابخ ومخازن الأغذية، حيث اطمأن رئيس الجامعة على جودة الوجبات المقدمة للطلاب، والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، بما يضمن الحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

متابعة أعمال الصيانة والنظافة

كما تابع رئيس الجامعة أعمال الصيانة الدورية داخل المباني، واطمأن على توافر وسائل التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة، إلى جانب مستوى النظافة العامة داخل المدن الجامعية، بما يضمن توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة.

حوار مباشر مع الطلاب

وخلال الجولة، التقى رئيس الجامعة بعدد من الطلاب، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجاتهم والعمل على حل أي مشكلات قد تواجههم بشكل فوري.

تطوير مستمر للمدن الجامعية

وأكد الدكتور طارق علي أن المدن الجامعية تمثل جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية، حيث تسهم في توفير بيئة متكاملة تساعد الطلاب على التركيز في دراستهم وتنمية مهاراتهم.

وأضاف أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية للمدن الجامعية، وتحديث أنظمة الأمن والسلامة، بما يحقق راحة الطلاب ويعكس التزام الجامعة بتقديم خدمات تعليمية وبحثية متكاملة.